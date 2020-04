Mercato Inter, Marotta prepara il colpo Pogba: i dettagli

TuttoSport in edicola questa mattina lancia una vera e propria bomba di mercato in ottica Inter, accostando il nome di Paul Pogba ai nerazzurri. Negli ultimi tempi il club meneghino avrebbe riallacciato i rapporti con Mino Raiola, il cui ultimo affare con l'Inter risale a circa 10 anni fa, quando Mario Balotelli lasciò Milano per accasarsi al Manchester City.

Marotta conosce bene Raiola e la sua scuderia, ragion per cui ha intrapreso una manovra di riavvicinamento tra le parti, in primis per parlare di un possibile ritorno in Italia di Moise Kean, che all'Everton non è riuscito a mettere in mostra tutto il suo potenziale. Tra una chiacchierata e l'altra è venuto fuori anche il nome di Pogba, sempre più deciso a lasciare i Red Devils dopo quattro stagioni.

Antonio Conte sarebbe più che felice di riabbracciare il centrocampista diventato grande proprio sotto la sua guida, e l'Inter avrebbe già pronto un piano per tentare l'assalto. I rapporti tra i nerazzurri e il Manchester United sono ottimi, basti pensare agli affari Lukaku e Sanchez nell'ultima stagione, e in più sarebbe già pronto un tesoretto tirato su dalle future cessioni di Mauro Icardi e Ivan Perisic.

Insomma Pogba all'Inter resta un sogno difficile da realizzare, ma non si tratta di utopia. L'unico vero ostacolo potrebbe essere l'ingaggio monstre del francese, che alzerebbe di molto il monte ingaggi dell'intera rosa meneghina.