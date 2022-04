Mercato Inter, Marotta lavora sul grande colpo in attacco: 2 le date decisive

Mercato Inter, l'obiettivo numero uno per l'attacco rimane sempre Paulo Dybala.

Il giocatore si libererà a parametro zero dalla Juventus e Beppe Marotta, suo grande estimatore, è alla finestra da tempo per capire quale sia il momento migliore per affondare il colpo. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha sottolineato come ci siano due date su tutte da tenere a mente in questa trattativa. La prima riguarda la prossima settimana, quando l'intermediario che sta seguendo da vicino la vicenda legata all'argentino farà il suo arrivo in Italia. La seconda invece tra 40 giorni, ossia quando sarà finito il campionato, ed i numeri dell'Inter e di Dybala dovranno convergere se davvero il matrimonio dovrà farsi.

"I contatti ci sono. L’Inter c’è su Dybala, si è fatta viva con assiduità, senza mai essere arrivata ancora a formulare un’offerta. Perché in attacco va risolta la questione legata a Sanchez, dichiaratamente in uscita. Oggi il club nerazzurro non ha lo spazio, in termini di ingaggio, per offrire alla Joya uno stipendio top, ovvero i 6 milioni che in rosa guadagnano lo stesso Lautaro e Brozovic. Ma tra un mese, tutto potrebbe essere più chiaro. Del futuro di Paulo si sta occupando Jorge Antun, l’agente-amico di famiglia che è rimasto in Italia dopo la rottura con la Juventus. Ma non solo. L’attaccante adesso ha un intermediario che si sta muovendo soprattutto all’estero e la prossima settimana rientrerà in Italia. Dopo aver sondato il terreno in Spagna e in Inghilterra, farà il punto con Antun e valuterà anche le candidature italiane".