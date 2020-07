Mercato Inter - Marotta ha l'ok di E. Palmieri e Tonali: ora si tratta con i club

L'edizione odierna di TuttoSport riporta interessanti novità sul calciomercato dell'Inter. Dopo aver sistemato la fascia destra con un colpo da novanta come Achraf Hakimi, adesso il club nerazzurro vuole chiudere il prima possibile altre due trattative ben avviate.

La prima è quella riguardante Sandro Tonali, giovane gioiellino del Brescia che si è promesso al club meneghino. Il classe 2000 ha da tempo un accordo con l'Inter, adesso toccherà a Marotta trattare con il presidente Cellino. Il proprietario del Brescia infatti continua a chiedere 50 milioni di euro per il centrocampista, ma l'Ad nerazzurro conta di strappare un accordo "alla Barella". Possibile dunque che Tonali arrivi all'Inter con la formula del prestito (forse biennale) con obbligo di riscatto, e non è da escludere l'inserimento di una contropartita.

Secondo il quotidiano torinese, il club nerazzurro avrebbe un accordo anche con Emerson Palmieri. L'esterno del Chelsea è un uomo di Conte, non sorprende dunque che il tecnico leccese lo voglia anche a Milano. Non sarà semplice però trattare con il club londinese, i cui rapporti con l'attuale allenatore dell'Inter non sono di certo idilliaci. Marotta sembra pronto ad offrire 20 milioni più eventuali 5 di bonus per il suo cartellino, ma non intende alzare ulteriormente l'offerta.