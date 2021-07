Mercato Inter, Marotta fa sul serio: ha un piano per arrivare al suo pupillo

Mercato Inter, i nerazzurri sono a caccia di un nome da inserire nel reparto offensivo, che al momento conta i soli Lukaku, Lautaro e Sanchez.

Marotta vorrebbe completare la batteria di attaccanti e al contempo arrivare ad uno dei suoi pupilli. L'amministratore delegato è sempre stato attratto dai giovani italiani di qualità. Profilo che sembra rispecchiare in maniera impeccabile il talento del Sassuolo Raspadori.

I contatti con l'amico Carnevali ci sono stati, come ammesso dallo stesso dirigente neroverde. L'obiettivo sarebbe quello di bloccarlo in vista della prossima stagione, lasciandolo però in Emilia Romagna così da fargli completare il suo processi di maturazione. A scriverlo è il Corriere dello Sport.