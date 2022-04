Mercato Inter: Marotta e il colpo della vita. Il costo è 'bassissimo'

Mercato Inter: un colpo per la difesa sarebbe certamente Bremer.

Il difensore brasiliano sta furoreggiando in Serie A. L'ennesima sontuosa prestazione è andata in scena contro il Milan e un cliente non facile come Giroud.

Bremer ha giocato una partita super e confermato di essere un prospetto pronto per il grande salto (qui l'analisi sul calciatore di InterDipendenza.Net). Da tempo l'Inter ha messo sugli occhi sul difensore (abile pure in fase offensiva). Tuttosport attacca sulla quotazione del calciatore. Stando al quotidiano torinese infatti, in nome di un patto fra la stessa società e il calciatore al momento del rinnovo, basteranno 25 milioni (e il sì, ovviamente, di Bremer) per agevolare il trasferimento; ma il calciatore ne vale almeno il doppio.

L'Inter è avanti a tutti. E alla luce delle condizioni maturate, sarebbe 'il colpo della vita' per Marotta, come spiega il giornale. Ecco perché Cairo - si legge sempre sulle pagine del quotidiano - spera di stuzzicare qualche alternativa ai nerazzurri che, forti del pressing già maturato, si sentono in posizione di vantaggio. Milan, Juve, le squadre di Premier e il Bayern, gli altri possibili partner di una contesa che si preannuncia caldissima. Bremer, peraltro, punta ora pure alla Nazionale brasiliana.