Mercato Inter, lunga la lista delle partenze: ci sono anche Godin e Brozovic

Il diktat in Viale della Liberazione è ormai chiaro da tempo: prima si vende, poi si acquista. Diversamente, riuscire nell'intento di effettuare una buona sessione di mercato risulterebbe abbastanza complicato. Lo hanno compreso ormai in tanti, a partire dalla dirigenza e dall'allenatore che hanno quindi deciso di puntare sull'esperienza e sui parametri zero.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il direttivo meneghino starebbe cercando di monetizzare ma al momento, riuscire a cedere alcuni prospetti, non risulta assolutamente facile. La lista delle partenze si sarebbe quindi arricchita con i nomi di Godin e Brozovic, oltre ai già noti Candreva, Joao Mario, Vecino e Nainggolan. Nello specifico, sarebbe l'età la grande antagonista dei nerazzurri in quanto deriva soprattutto da ciò la difficoltà nel riuscire a piazzare gli esuberi.

Per quanto concerne la situazione relativa a Brozovic, resta da capire quanto sia concreto in termini di offerte l'interessamento del Bayern Monaco mentre relativamente alla trattativa Nainggolan, l'Inter lo cederebbe per una cifra non inferiore a 15 milioni. Vero e proprio separato in casa è invece Joao Mario: rientrato dal prestito, potrebbe non tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile, in attesa che si concretizzi l'offerta di qualche club interessato.