Mercato Inter, lunedì giornata chiave per un colpo: "Fumata bianca certa"

Il Corriere dello Sport aggiorna la situazione in casa Inter legata a due colpi ormai prossimi. “C’è un mercato più attuale e un mercato soprattutto di prospettiva.

Per l’Inter, il primo, oltre alle plusvalenze da realizzare entro il 30 giugno (45 milioni), riguarda Dzeko e Barella; il secondo, invece, si concretizzerà in più avanti, anche se fin da subito vanno messe le basi, attraverso movimenti, incontri, sondaggi, blitz e missioni, come quella di giovedì a Madrid della coppia Marotta-Ausilio.

Beh, volendo cominciare con ordine, allora già lunedì potrebbe essere un giorno significativo per l’operazione Barella. Sulla fumata bianca finale nessuno ha più dubbi, ma occorre comunque sistemare una serie di dettagli. Completare l’opera, come già emerso, toccherà all’ad nerazzurro e al presidente rossoblù, Giulini, che guarda caso hanno un appuntamento in comune, vale a dire l’Assemblea di Lega, fissata appunto per lunedì prossimo.

Prima, dopo, oppure durante qualche pausa, nella giornata, insomma, le occasioni non mancheranno per affrontarsi e confrontarsi. E chissà che proprio Barella non sia il primo colpo, in ordine di tempo, che l’Inter regalerà a Conte”.