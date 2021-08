Mercato Inter: Lukaku e il Chelsea, una fissazione. In ballo pure Haaland

Mercato Inter, sono i giorni del corteggiamento del Chelsea per Lukaku. Un'offensiva decisa quella dei Blues, laureatisi nella passata stagione Campioni d'Europa e ora convinti di impensierire l'Inter nell'assalto al centravanti belga.

La Gazzetta dello Sport ritrae la situazione: "Il Chelsea non molla, Romelu Lukaku sta diventando una fissazione dalle parti di Londra. È il racconto di un altro affondo del club inglese nei confronti del centravanti belga. Dopo le avances delle scorse settimane, già raccontate, con una proposta di ingaggio da 15milioninetti a stagione, il club di Abramovich è tornato a bussare. Nessun ritocco dell’offerta - in fondo diventa difficile andare oltre in quel senso - ma una nuova richiesta di disponibilità, dopo il gentile rifiuto già incassato. Ma l’esito, ancora una volta, non è stato quello sperato da Abramovich. Lukaku ha infatti ribadito la sua voglia di restare in nerazzurro".

Volontà ferme, insomma. Per la felicità dei nerazzurri che possono contare sulla serenità, a Milano, del loro asso.

In ballo c'è pure Haaland... "Se entro questo settimana l’assalto al norvegese del Borussia Dortmund non andrà a buon fine, dalla prossima tutte le energie saranno concentrate sul belga dell’Inter. Di più: secondo alcune indiscrezioni, all’Inter sarebbe già stata recapitata un’offerta sostanziosa, con un cash di almeno 90 milioni di euro e Marcos Alonso come contropartita. Offerta che in viale della Liberazione non confermano. Ma che comunque non interesserebbe".

Il quotidiano racconta, infine, le sensazioni... "Il Chelsea non mollerà sul fronte Lukaku, arriveranno nuovi assalti. E dovrà essere brava l’Inter a resistere: Romelu, dal canto suo, si è già esposto".