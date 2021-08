Mercato Inter: Lotito fa il prezzo per Correa. La strategia di Marotta

Mercato Inter: "Il laziale Joaqun Correa resta ancora quello con più chance di arrivare a Milano". La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 18 agosto, ribadisce quale sia il piano A dei nerazzurri per l'acquisto della seconda punta dopo l'arrivo di Edin Dzeko.

"Al momento, i 37 milioni che la Lazio chiede sono considerati troppi e - spiega Filippo Conticello nel suo articolo - una vera offerta non è stata recapitata". Qual è dunque la strategia dell'Inter? "Col passare del tempo, però, è possibile che si stringa il cerchio attorno al laziale". Secondo quanto riportato, nelle scorse ore, da Il Messaggero ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti. Obiettivo, appunto, cercare di ridurre il gap fra la domanda e l'offerta. Su Correa ci sarebbe poi anche l'Everton di Rafa Benitez.

L'Inter, negli ultimi giorni, sembra poi aver raffreddato la pista che porta a Duvan Zapata dell'Atalanta. Motivo? La richiesta di 40 milioni da parte del club bergamasco. Per questo motivo "esiste - conferma la Gazzetta dello Sport - una possibile variazione sul tema che sta permettendo ai dirigenti nerazzurri di modificare leggermente l’obiettivo: nella prossima stagione Lautaro potrebbe trasformarsi stabilmente in una prima punta, così come in nazionale. A questo punto, venuta meno la necessità di aggiungere un 9 tradizionale, i dirigenti nerazzurri potrebbero affondare su un attaccante più di manovra". Ed ecco perché, a oggi, come conferma il quotidiano sportivo "l laziale Joaqun Correa resta ancora quello con più chance di arrivare a Milano".