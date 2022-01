Mercato Inter, le ultime: da Sensi all'esterno. E Kolarov ha già deciso

Mercato Inter, l'ora della svolta.

Il club nerazzurro, nell'ultima settimana utile per centrare i colpi della sessione invernale, sembra ora indirizzato ad intervenire con determinazione. Dall'attaccante (qui tutti i nomi), all'esterno sinistro: un paio gli acquisti che potrebbero giungere a Milano prima della chiusura del 31 gennaio.

Nel reparto offensivo, come conferma oggi La Gazzetta dello Sport, il duello è fra Caicedo e Salcedo. Circa quest'ultimo, il quotidiano milanese scrive: "Tornare a casa, anche se da quinta punta di Inzaghi, è una ipotesi assai concreta". C'è un summit in programma a breve, "già oggi Simone Inzaghi potrebbe incontrare di persona il presidente Zhang assieme all’a.d. Beppe Marotta e al d.s. Piero Ausilio", si legge.

C'è il nodo Sensi pure da risolvere (il centrocampista spinge per raggiungere Giampaolo alla Sampdoria) e l'idea di inserire comunque in organico un nuovo esterno sinistro, anche perché un addio è già deciso. "Aleksandar Kolarov ha dato la sua sentenza: saluterà la compagnia in questi giorni, risolverà il contratto con l’Inter", l'aggiornamento.

Chi al suo posto? Non un difensore (lì c'è sempre Dimarco, adattabile nel ruolo di vice-Bastoni), ma un esterno mancino puro, in grado di alternarsi con Ivan Perisic. "Da Angelino del Lipsia a Bensebaini del Borussia Monchegladbach, si cercano nuove aperture in giro per l’Europa", scrive il giornale. Febbraio sarà un mese caldissimo: tutti gli impegni dei nerazzurri, clicca qui.