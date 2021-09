Mercato Inter, le tre offerte per Lautaro. 'C'è anche il Real, ma lui...'

Il mercato dell'Inter è stato per tutta l'estate caratterizzato dalle voci su Lautaro. Asso nerazzurro, centrale nei pensieri di società e tecnico, l'argentino è corteggiato dai club più importanti d'Europa. Perso Lukaku, l'Inter non ha mollato invece il Toro. Nonostante le offerte siano giunte eccome. Lo spiega oggi La Gazzetta dello Sport che rimarca come Lautaro sia stato vicino al Barcellona prima che la pandemia scoppiasse e rallentasse i piani dei blaugrana.

Ma non è finita qui. Lautaro è stato anche sul taccuino del Real (l'avversario di domani dell'Inter) e piace, sempre in Spagna, all'Atletico Madrid. Il quotidiano contestualizza nel dettaglio cosa avvenuto soltanto poche settimane fa. Tre offerte, tutte rispedite al mittente, quest'estate. Due da 90 milioni da Atletico Madrid e Tottenham. Una terza proposta, più bassa, a firma Arsenal.

Il Real domani sarà uno stimolo in più per Lautaro, atteso dalla definitiva consacrazione in campo internazionale dove, comunque, ha già dimostrato di saper segnare reti importanti. Inzaghi - spiega il quotidiano oggi - fa del Toro il centro di gravità permanente della sua squadra. E domani, contro le merengues di Ancelotti, lui ci sarà senz'altro, mentre Correa e Dzeko si giocheranno il posto accanto all'argentino.

In vista della sfida contro gli spagnoli (clicca qui per i dettagli su come seguire il match), nessuna ansia, assicura il giornale. Lautaro è pronto a far volare l'Inter. Nel frattempo, come detto, ha chiuso qualsiasi discorso di mercato che pure si era materializzato sulla sua strada. C'è una sfida nerazzurra da continuare. E da vincere.