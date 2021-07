Mercato Inter: le due precise richieste di Inzaghi alla società

Mercato Inter: dopo la partenza di Hakimi per il Paris Saint German, Simone Inzaghi ha avanzato due precise richieste alla società. "Non è il tipo da chiedere regalini in mondovisione, ma - conferma la Gazzetta dello Sport in edicola oggi (giovedì 8 luglio, ndr) - si aspetta qualche piccolo dono". Durante la conferenza stampa di ieri (mercoledì), parlando di mercato, Inzaghi ha infatti sottolineato che "sappiamo che abbiamo qualcosa da fare in entrata perché gli esterni sono giocatori importanti per il mio modo di vedere il calcio".

Quali sono dunque le sue richieste all'Inter per questa sessione di mercato? Le rivela la Gazzetta dello Sport: "Per il primo nome della lista, Hector Bellerin, l’Inter si scontra su un problema di non facile risoluzione: l’Arsenal - spiega Filippo Conticello - ha, sì, aperto al prestito, ma non intende al momento accettare un riscatto senza obbligo. Si tratterà ancora, man mano che le altre società interessate all’esterno metteranno sul tavolo tutte le carte: attenzione, ad esempio, alle ambizioni del Villareal. Ma questa complicazione fa lievitare le quotazioni di Davide Zappacosta: il Chelsea eserciterà la clausola di rinnovo automatico fino al 2023, ma il costo è più ragionevole rispetto a quello di Bellerin che ha dietro la schiena un cartellino da 25 milioni circa".

In questa sessione di mercato l'Inter probabilmente opererà su entrambe le fasce: "Anche Young è andato via..." ha fatto notare il tecnico. Durante la conferenza stampa di ieri, poi, Inzaghi ha parlato anche di Dimarco: "Ha fatto molto bene a Verona, è cresciuto all’Inter ed è un motivo d’orgoglio in più". Dopodiché si è espresso su Perisic: "Ha fatto quel ruolo molto bene l’anno scorso, lo aspetto a braccia aperte e farà molto bene nel nostro sistema". La Gazzetta dello Sport sottolinea che "sia lui che l’ex Verona saranno osservati in ritiro dal tecnico con molta attenzione prima di dare una sentenza definitiva".