Mercato Inter, Lazaro verso la permanenza al Newcastle

Valentino Lazaro, arrivata nella scorsa campagna acquisti estiva, è stato un oggetto misterioso per svariato tempo. Individuato come il profilo giusto per la fascia destra, l'austriaco non ha ne entusiasmato,ne di conseguenza lasciato mai il segno. Nella campagna acquisti invernale l'Inter ha poi deciso, complice anche l'acquisto di un giocatore con più esperienza come Moses, di cederlo in prestito al Newcastle augurandosi che il club inglese avrebbe poi esercitato l'opzione riscatto.

A distanza di mesi però la realtà è un'altra in quanto Lazaro è stato impiegato dall'inizio solo in tre occasioni, motivo per il quale sarebbe utopistico vedersi riscattato il giocatore per circa 22 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal The Shields Gazette, quotidiano vicino alle vicissitudini del Newcastle, l'entourage del giocatore avrebbe comunque aperto ad una sua permanenza in Inghilterra a cui del resto l'Inter non sarebbe assolutamente contraria.

A dettare le condizioni però è il club nerazzurro che avrebbe intenzione, in caso di prolungamento del prestito di un anno, di inserire una clausola che renderebbe il riscatto obbligatorio. Inoltre, proprio per rendere fattibile questa proposta, il club meneghino sarebbero anche disposto ad abbassare le richieste iniziali in maniera tale da assicurarsi un'entrata certa che vada a finanziare la prossima campagna acquisti.