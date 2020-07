Mercato Inter, Lautaro vicino alla permanenza: rinnovo più che plausibile

Continua a tenere banco, a tratti senza sosta, la questione Lautaro Martinez. L'argentino, in rete contro il Napoli, ha un indiscutibile potenziale che l'Inter vuole sicuramente preservare a patto però che lo stesso giocatore voglia fare altrettanto. Dopo aver vissuto una intera stagione come ombra di Icardi, il "Toro" ha saputo caricarsi sulle spalle l'Inter fin dallo scorso anno, consolidando poi con Antonio Conte quando di buono fatto vedere a sprazzi con Luciano Spalletti.

Dopo una prima parte di stagione superlativa, nella seconda e quindi in quella che ha seguito la pandemia da Covid 19, l'argentino si è perso non rendendo più al massimo. Il rigore sbagliato contro il Bologna è stato forse il punto più basso all'ombra della Madonnina ma l'ex Racing, che di carattere e personalità ne ha da vendere, ha reagito e una volta subentrato nel match di "San Siro" contro il Napoli, ha messo a referto un'autentica prelibatezza balistica.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le voci di un possibile futuro lontano da Milano hanno infastidito e non poco Lautaro Martinez il quale, tra l'altro, ha più volte manifestato la volontà di voler restare a lungo all'Inter. Certo, la possibilità di poter giocare con Messi lo alletta ma d'altro canto, il Barcellona non è in grado al momento di pagare la clausola da 111 milioni di euro.

Così, come naturale che sia, il club di Via della Liberazione sarebbe disposto a sedersi ad un tavolo per discutere del rinnovo di contratto dell'attaccante argentino con conseguente adeguamento dell'ingaggio ed eliminazione della clausola rescissoria. Il Barcellona continua a monitorare la situazione ben conscia però che per arrivare all'acquisto dell'attaccante sarà fondamentale accelerare sul fronte uscite con almeno due cessioni cospicue.