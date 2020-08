Mercato Inter, Lautaro via da Milano? Aubameyang obiettivo numero uno

Una delle telenovele che più delle altre sta tenendo banco ormai da mesi sui maggiori quotidiani sportivi italiani e stranieri è quella relativa a Lautaro Martinez. L'argentino, che a quanto pare sembra voglia restare a Milano, non esclude in via definitiva l'opzione Barcellona in quanto, nel caso in cui i blaugrana dovessero riuscire a ricavare cifre cospicue da alcune cessioni, quest'ultimi tornerebbero prepotentemente alla carica.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe Aubameyang l'alternativa a Lautaro Martinez. La dirigenza nerazzurra continua a monitorare la situazione del giocatore del Gabon che pare non aver rinnovato ancora con l'Arsenal che gli offre 15 milioni di euro di ingaggio a stagione. Solo nel caso in cui il "Toro" decidesse di lasciare Milano, l'attuale attaccante degli inglesi diventerebbe un obiettvo primario.

Contrariamente a tutto ciò, in un vero e proprio intreccio di mercato, sarebbe poi il Barcellona a virare sull'ex attaccante del Borussia Dortmund nel caso in cui non dovesse riuscire a portare in Catalogna Lautaro Martinez.