Mercato Inter, Lautaro sempre più lontano dal Barcellona: pronto il rinnovo

La sessione estiva di mercato che fra qualche settimana si concluderà, sarà ricordata soprattutto per la telenovela Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, finito da tempo sotto la lente d'ingrandimento del Barcellona, è riuscito a dimostrare quanto egli possa essere funzionale al gioco di Antonio Conte, mettendo a segno fra tutte le competizioni ben 21 reti.

Nonostante le varie voci relative all'arrivo, in quel di Milano, degli agenti dell'ex Racing, l'Inter ha ormai le idee abbastanza chiare. Il club blaugrana, nonostante tutto, continua a bussare alla porta dell'ad Beppe Marotta che però, dal canto suo, si starebbe cautelando con alcune novità dal punto di vista contrattuale. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la proprietà Suning avrebbe l'intenzione di fare dell'argentino un uomo immagine, proponendogli un rinnovo di contratto da 6 milioni più bonus a salire per ben cinque stagioni.

L'ingaggio del "Toro" verrebbe così raddoppiato rispetto agli attuali 3 milioni bonus compresi, lasciando inoltre la possibilità al calciatore di guadagnare maggiormente sui diritti d'immagine con però al contempo un obiettivo ben fissato e cioè quello di eliminare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro che darebbe la possibilità di poter acquistare il giocatore.

L'ipotesi Barcellona resta quindi molto remota, anche in virtù del comportamento di Lautaro Martinez che non ha mai puntato i piedi e che si è sempre comportato da professionista.. La fiducia che Conte nutre nei suoi confronti è massima e questo, a maggior ragione, potrebbe spingerlo a firmare il rinnovo, sposando quindi in pieno il progetto del club di Viale della Liberazione.