Mercato Inter: Lautaro, la 'paura' fa 90! Sull'attaccante Atletico e Arsenal

Mercato: "Per Lautaro si muovono Atletico Madrid e Arsenal". L'Inter non tratta, però, per meno di 90 milioni di euro. È il punto della situazione fatto questa mattina, domenica 1 agosto, da Tuttosport.

Il quotidiano sportivo spiega che per Lautaro "era già arrivata un'offerta ufficiale, quella fatta dall'Atletico Madrid a inizio mercato, quando il ds Berta si presentò a Milano con 35 milioni di euro: una proposta molto bassa rispetto ai 90 milioni che l'Inter chiede per l'argentino, ma comunque un segnale di interesse che non è mai venuto meno, dato che l'Atletico è sempre alla ricerca di un grande attaccante". Tuttosport, oggi, riporta che "alla compagnia si è aggiunta l'Arsenal che, ai margini dei colloqui con Alberto Botines per Hector Bellerin, ha preso informazioni pure su Lautaro. In tal senso, l'idea di imbastire una trattativa che abbia come oggetto pure Alexandere Lacazette è stata frenata sul nascere dal fatto che l'Inter voglia, nel caso, monetizzare dall'acquisto dell'argentino".

Secondo il quotidiano sportivo, però, la "sensazione è che l'Atletico resti in pole position per Martinez, sempre che arrivi un'offerta irrinunciabile per l'Inter che - come sottolineato - valuta il cartellino dell'attaccante 90 milioni". Tuttosport conclude ricordando come sul rinnovo del contratto di Martinez, dopo il cambio del procuratore, le parti "hanno riscritto gli accordi presi e l'Inter si è trovata difronte alla rigidità della controparte nel rinnovare a cifre parametrate sugli accordi presi".