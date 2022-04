Mercato Inter, la strategia per Dybala: spunta un patto con l’entourage

Inter, Paulo Dybala potrebbe essere il grande colpo nerazzurro della prossima finestra di mercato: le parti sono in continuo contatto.

L’argentino è in scadenza di contratto e lascerà la Juventus a parametro zero a fine stagione, sulle sue tracce ci sarebbero diversi club ma l’Inter sarebbe al momento quello in pole position. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione rivelando la strategia di Beppe Marotta e un patto tra i nerazzurri e i suoi agenti.

L’entourage del giocatore, svela la rosea, informerà l’Inter di eventuali offerte e interessamenti per il suo assistito. Al momento non sarebbero ancora arrivate proposte concrete per la Joya, soltanto un timido interessamento del Manchester United. I nerazzurri sarebbero pronti all’assalto ma adesso la priorità sarebbe quella di concentrarsi su questo finale di stagione in cui il club è in lotta per lo Scudetto e la Coppa Italia, ogni discorso è quindi rimandato alle prossime settimane. La Gazzetta riporta che i nerazzurri non possono spingersi oltre i 6 milioni di euro più bonus, cifra che guadagnano attualmente Brozovic e Lautaro, con un contratto quadriennale. Prima di presentare un’offerta bisognerà liberarsi di uno tra Arturo Vidal e Alexis Sanchez, entrambi con un ingaggio pesante e destinati a lasciare il club a fine stagione. Marotta è pronto a chiudere l’ennesimo colpaccio a parametro zero, a cui sarà da aggiungere anche un bonus alla firma per l’entourage.