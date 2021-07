Mercato Inter, la Roma di Mourinho si fa avanti per un nerazzurro

Mercato Inter, quanto avvenuto venerdì sera nel match tra Italia e Belgio a Spinazzola non è stata una tegola solo per la nazionale italiana ma anche per la Roma. Il terzino sinistro era stato spesso considerato il man of the match nelle gare della competizione europea, e ora dovrà fermarsi a causa dell'ennesimo infortunio.

Lo stop dovrebbe essere di qualche mese, e i giallorossi devono correre al riparo. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport si starebbe valutando Di Marco, giocatore dell'Inter che rientra dal prestito al Verona.

Il giovane esterno sarebbe in cima alla lista di Thiago Pinto, ma non è detto che l'Inter se ne privi, neanche di fronte ad una buona offerta. Di Marco infatti, oltre a dare una mano sugli esterni, sarà utile anche per il discorso delle liste.