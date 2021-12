Mercato Inter, la Premier bussa, ed il giocatore potrebbe partire a gennaio

Mercato Inter, un giocatore nerazzurro sembra essere destinato a lasciare Milano nella sessione di mercato invernale.

Si tratta di Mattias Vecino, che era già stato ad un passo dalla partenza in estate. L'uruguaiano è stato utilizzato con il contagocce da Simone Inzaghi, e dal ritiro della sua nazionale si è lasciato andare ad un duro sfogo (non particolarmente gradito in società). Ad ulteriore conferma del fatto che il giocatore non si senta parte del gruppo c'è l'episodio visto in Inter Torino. "Lo screzio con Perisic nella gara con il Torino non ha lasciato strascichi, ma è la spia di un approccio alle partite del centrocampista che non è piaciuto ai compagni” tra cui appunto il croato, “uno dei leader del gruppo”.

E allora ecco che la finestra di ,mercato che sta per aprirsi potrebbe portare ad una separazione. In Italia, scrive la Gazzetta dello Sport, c'è la pista che porta al Napoli, ma Vecino vorrebbe lasciare la serie A. In premier ci sono un paio di club, tra cui il Leicester, che si potrebbero fare avanti. La società non si opporrebbe ad un simile scenario. Questo perché da un lato si risparmierebbe un ingaggio, dall'altro si potrebbe incassare qualcosa da mettere in cassa. Chissà se una partenza potrebbe essere decisiva per la realizzazione di un colpo in entrata. Il nome che piace in questo senso è sempre quello di Nahitan Nandez, come raccontato in questa nostra esclusiva.