Mercato Inter, la notizia 'bomba': "Stretta per Raspadori: pronti 20 milioni"

Mercato Inter: "la società è pronta a offrire 20 milioni di euro per Giacomo Raspadori". La notizia 'bomba' di oggi, venerdì 25 giugno, viene rilanciata da Tuttosport. Il quotidiano spiega infatti che ieri (giovedì), durante l'incontro con i procuratori Tullio Tinti e Manuel Montipò, durato circa un'ora, il piatto forte è stato proprio il talento della Nazionale. L'Inter, da tempo, ha messo gli occhi su Raspadori. L'affare non è semplicissimo ma "in viale della Liberazione - prosegue Simone Togna nel suo articolo - permane un certo ottimismo". Perché? Grazie ai rapporti con il Sassuolo, l'attuale società del gioiello.

Giacomo Raspadori, 21 anni compiuti lo scorso 18 febbraio, con la maglia del Sassuolo ha totalizzato 39 partite e 8 reti. Attualmente è impegnato con la Nazionale di Roberto Mancini ai campionati Europei. Più volte - prosegue Tuttosport - Giacomo Raspadori ha ammesso la propria 'simpatia' per l'Inter. Quali potrebbero essere dunque le tempistiche di quest'operazione? Scrive Togna: "L'affare non potrà essere chiuso a stretto giro perché prima la società campione d'Italia deve sistemare il capitolo cessioni e incassare liquidità". Insomma: bisognerà attendere, per esempio, il trasferimento di Hakimi al PSG per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Non solo. Ci sarà anche da sistemare qualche 'ingaggio importante' che, probabilmente, non rientra nei piani del nuovo tecnico, Simone Inzaghi. Dopodiché la trattativa potrebbe prendere il via.

L'Inter, come detto, resta ottimista per il possibile colpo Giacomo Raspadori.