Mercato Inter: la mossa di Nandez. È 'scacco matto' al Cagliari?

Mercato Inter: Nandez non va in Spagna con il Cagliari per partecipare all'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A. L'uruguaiano spinge infatti per il suo trasferimento in nerazzurro. È quanto riporta questa mattina (domenica 8 agosto) la Gazzetta dello Sport.

"All’appuntamento di ieri mattina (sabato, ndr) all’aeroporto Mario di Elmas, in vista della partenza del gruppo rossoblù verso Palma di Maiorca per l’ultima amichevole pre-stagionale, il tecnico Leonardo Semplici ha fatto la conta. Tutti presenti tranne uno: Nahitan Nandez. L’uruguaiano ha deciso di non presentarsi. Una netta presa di posizione, con il motorino di centrocampo che - spiega il quotidiano sportivo - non vorrebbe nuovi rallentamenti nell’affare tra il Cagliari e l’Inter". La reazione dei sardi non si è fatta attendere ed è stata affidata dalle parole del direttore sportivo, Stefano Capozzucca: "Un atteggiamento irrispettoso nei confronti del club. Un comportamento che non potrà che irrigidire la società, che non può accettare questo genere di forzature".

Secondo la Gazzetta dello Sport "Nandez si aspettava di riprendere un aereo e abbandonare definitivamente Cagliari con destinazione Milano. Anche perché con i nerazzurri il giocatore è già in parola per un contratto quadriennale a 3 milioni a stagione. Inoltre - aggiunge Roberto Pinna nel suo articolo - il centrocampista, che nella parte centrale dell’ultima Serie A ha avuto alcuni problemi familiari che hanno inciso sul suo rendimento, aveva ottenuto una promessa dal presidente Tommaso Giulini: se sarà salvezza non verranno posti eccessivi paletti per la cessione". La Gazzetta dello Sport ricorda però che "la nuova rottura del legamento crociato per Marko Rog e l’accordo economico ancora da trovare con l’Inter però hanno frenato l’entusiasmo in casa rossoblù. Il Cagliari prende tempo, Nainggolan attende fiducioso in Sardegna e Nandez va per la sua strada: decidendo di non seguire i compagni in Spagna, ha dato un altro segnale".