Mercato Inter: la grande preoccupazione di Inzaghi. E sabato c'è il Genoa

Mercato Inter: Simone Inzaghi, visto l'infortunio 'complicato' di Alexis Sanchez, teme di trovarsi scoperto nel ruolo di seconda punta. Per questo motivo l'allenatore è in pressing affinché la società gli porti 'in dono' un altro giocatore offensivo dopo l'arrivo di Edin Dzeko.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 19 agosto, fa il punto della situazione in casa nerazzurra a poco più di 48 ore dall'esordio in campionato contro il Genoa. Sanchez è fermo ai box "e - spiega il quotidiano sportivo - non è chiaro quando possa rientrare. Ma soprattutto, che garanzie può dare un giocatore che continua a essere soggetto a guai fisici?". Ecco perché il tecnico nerazzurro continua a chiedere Joaquin Correa della Lazio. "Il problema - sottolinea il Corriere dello Sport - è che tra la valutazione di Claudio Lotito, 40 milioni bonus compresi, e quella dell'Inter, una trentina, c'è una distanza consistente". E quindi? "La speranza - dettaglia Pietro Guadagno nel suo articolo - è che, dovendo cedere, avvicinandosi la fine del mercato, il numero uno della Lazio abbassi le sue pretese, rendendo possibile un punto di incontro".

Il Corriere dello Sport segnala anche Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach, come possibile pista. La sua valutazione, a quanto si apprende, si aggira intorno ai 30 milioni di euro.