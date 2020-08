Mercato Inter, la Gazzetta fa il punto: Vidal, Kolarov e il sogno Messi

L’urlo del guerriero cileno Arturo Vidal, eterno pupillo di Antonio Conte, sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, per introdurre il punto sul mercato dell’Inter, che proverá a soddisfare il tecnico salentino e a mettergli tra le mani una squadra pronta a combattere da subito per il titolo. Proprio l’ex Juve, in rotta con il Barcellona, assieme al romanista Aleksander Kolarov, sarebbero gli obiettivi principali del club di viale della Liberazione per accontentare le richieste del proprio allenatore.



Giocatori pronti, la cui etá lascia sicuramente perplessi, ma il cui curriculum fornisce garanzie. Secondo quanto scrive il quotidiano rosa, questi sono i profili che Antonio Conte sta cercando: guerrieri veterani pronti a vincere e che sappiano vincere, per una stagione all-in alla caccia della Juventus. Per quanto riguarda Vidal, si tratterebbe probabilmente dell’ultima occasione possibile per portare il cileno a Milano, dopo che per diverse sessioni di mercato é sembrato vicino a vestire i colori nerazzurri. Sul fronte Kolarov, invece, secondo quanto scrive la Gazzetta (notizia riportata ieri in serata anche da Sky Sport) sembrerebbe giá esserci un accordo tra il serbo e l’Inter, che forte del sí del calciatore dovrebbe ora trattare con la Roma.

Sempre in prima pagina, la Gazzetta non abbandona il nome del momento, sogno proibito di tutti i tifosi nerazzurri (e non solo) in questa pazza estate, e riporta: “piano Messi, clausola e sponsor. Suning studia il sorpasso al City”.