Mercato Inter, la decisione per gennaio. Bremer? Contatto! C'è la strategia

L'Inter ragiona sul mercato.

Il Corriere dello Sport, oggi 27 dicembre, fa il punto sulle strategie nerazzurre. Per gennaio, così come per giugno. Ma andiamo per ordine: il quotidiano romano spiega come l'intenzione dell'Inter sia non rompere il giocattolo. A gennaio, addirittura, la voce acquisti potrebbe presentare uno zero in casella. Qualcosa potrebbe però muoversi in caso di cessioni. Vecino e Kolarov i nomi indicati per eventuali operazioni in uscita. A quel punto l'Inter potrebbe valutare occasioni da ultimi giorni di mercato.

E a giugno? Qui lo scenario è più ambizioso. Piace Bremer del Torino. Il giornale spiega come un contatto con un intermediario sia già avvenuto. Bremer piace pure a Napoli e Milan, ed è valutato non meno di 20 milioni.

A Bremer l'Inter piace, e i nerazzurri contano di alleggerire il prezzo con l'inserimento di una contropartita (Pinamonti, Vanhesuden e Satriano i nomi indicati nella ricostruzione del quotidiano).

C'è, poi, il filo diretto col Sassuolo. I profili? Sempre quei tre. Da Raspadori a Scamacca, passando per Frattesi. Iniziare a trattare per tutti loro con mesi d'anticipo può essere l'arma per vincere la concorrenza. Tutti i profili sono curiosamente under 24, segno di una strategia votata al futuro. Mentre il presente parla di una squadra che viaggia già a tutto gas (leggi qui l'approfondimento sui numeri da capogiro della formazione di Inzaghi).