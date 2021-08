Mercato Inter, la decisione 'definitiva' in attacco. Ecco chi sarà la punta

MERCATO INTER - Domani, alle ore 23, chiuderà il calciomercato estivo. Dopo settimane frenetiche, in cui i nerazzurri sono stati protagonisti di dolore cessioni e sempre più convincenti acquisti, il lavoro di Marotta terminerà. C'è ancora altro da fare. Anche in uscita. Non, però, per una punta che - a sorpresa - potrebbe ora restare in nerazzurro dopo i tanti rumor che ne hanno caratterizzato la stagione estiva.

"La magica estate di Matias Satriano sta finendo, non la sua avventura in nerazzurro. L’Inter ha rotto gli indugi e salvo clamorose sorprese dell’ultima ora, confermerà l’attaccante uruguaiano nella rosa di Simone Inzaghi. Cagliari e Crotone hanno sperato fino all’ultimo nella possibilità di averlo in prestito e fino a domani sera lasceranno la porta socchiusa, qualora ci fossero novità. Ma la decisione dell’Inter è presa: Satriano sarà la quinta punta almeno fino a gennaio, poi si vedrà", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Svolta dunque nel completamento di un reparto che vedrà l'uruguayano arma alternativa. "Matias cercherà di convincere Inzaghi a concedergli qualche altro spezzone di gara, poi a gennaio si vedrà. Lazaro saluta Intanto saluta nuovamente Milano Valentino Lazaro: l’esterno austriaco è a un passo dal prestito secco al Benfica", scrive il quotidiano.

Da sistemare, in prestito, Salcedo e Colidio. Non da escludere l’uscita di Agoumé. Saranno dunque ore caldissime per le ultime mosse di Marotta e Ausilio: il calciomercato, per l'Inter, non è ancora concluso.