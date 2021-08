Mercato Inter: la clamorosa idea di Inzaghi e le ultimissime sulle trattative

Mercato Inter: in queste ultime ore di trattative, il tecnico Simone Inzaghi starebbe pensando a una clamorosa idea.

Tutto, ovviamente, è legato al reparto offensivo: partito Romelu Lukaku, sono arrivati Edin Dzeko e Joaquin Correa. Il reparto, per ora, viene completato da Lautaro Martinez, Alexis Sanchez - sul quale, però, pesa sempre l'incognita della tenuta fisica - e Martin Satriano. Su quest'ultimo, come riporta la Gazzetta dello Sport di oggi (lunedì 30 agosto, ndr) la società ha preso una decisione definitiva. Ne parliamo in maniera dettagliata in questo articolo.

Quindi? Alla luce di tutto questo, ecco che Inzaghi starebbe maturando la sua pazza idea che si svilupperebbe in due punti. Il primo viene spiegato, in queste ore, dal sito Cittaceleste: "Non solo nei momenti di emergenza e di difficoltà, infatti, starebbe seriamente valutando l'ipotesi di mettere in campo i 3 tenori tutti insieme. Lautaro, Dzeko e Correa. Non uno sostituto dell'altro. Il Toro centravanti, Dzeko tra le linee ed il Tucu a caccia della profondità, più defilato. Un lusso che in pochi possono permettersi...".

Il secondo punto della 'rivoluzione' di Inzaghi, alla luce di un calciomercato che potrebbe non portargli un'altra punta, viene sviluppato invece da Tuttosport in edicola oggi. "Si potrebbe parlare - scrive Stefano Masini nel suo approfondimento - quasi di un 4-2-1-3 con Brozovic abbassato al fianco di De Vrji, Skriniar e Bastoni che agiscono da terzini, Barella e Çalhanoğlu mediani e Dzeko che si abbassa per svolgere le mansioni da trequartista-boa offensiva". Secondo Tuttosport poi "il trio di centrocampo ricorda molto quello della Lazio con Barella mezzala box-to-box come Milinkovic Savic, Brozovic a fare l'elastico fra difesa e schermo di centrocampo come Lucas Leiva e Çalhanoğlu libero di inventare da metà campo in su come Luis Alberto".

Questa, dunque, la clamorosa idea di Inzaghi. Attenzione, però. Il tecnico, come vi abbiamo raccontato in quest'esclusiva di Candido Baldini, ha chiesto comunque un'altra punta. Il nome sarebbe quello di Borja Mayoral. Non resta che attendere: alla fine del calciomercato manca sempre meno...