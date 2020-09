Mercato Inter, la cessione di Candreva sblocca l'affare Vidal: tutto pronto

Che i conti in casa Inter debbano per forza di cose quadrare è cosa nota da parecchio tempo. L'approdo di Vidal all'ombra della Madonnina è ormai questione di giorni che però dovranno per forza di cose vedere la cessione di uno fra Godin e Candreva.

Su questo fronte, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se da un lato c'è da evidenziare un rallentamento nell'affare Diego Godin direzione Cagliari, dall'altra c'è invece da registrare un'accelerazione sul fronte Antonio Candreva. A farsi avanti è stato il Genoa del presidente Preziosi che intende chiudere l'affare in maniera molto celere, consentendo così al club di Viale della Liberazione di liberare spazio a bilancio.

Il countdown per l'arrivo del cileno all'ombra della Madonnina è partito ormai da tempo, consci che l'ex centrocampista di Bayern Monaco ed ormai Barcellona, possa rappresentare una grande variante tattica nello scacchiere di Antonio Conte.