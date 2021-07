Mercato Inter, l'outsider per la fascia destra supera tutti e balza in pole

Mercato Inter, oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità di Hakimi al Paris Saint Germain, operazione che permetterà ai nerazzurri di incassare 70 milioni di euro. Adesso però sarà necessario trovare l'erede.

I nomi sono i soliti, come solite sono le problematiche. Dumfries costa molto, per Bellerin sarà necessario trovare l'accordo sulla formula con l'Arsenal. E allora, riporta Tuttosport, più semplice arrivare a strappare in prestito dal Chelsea Zappacosta.

L'esterno viene da una buona stagione con il Genoa, e potrebbe essere lui il giocatore che alla fine tapperà il buco lasciato dalla partenza del marocchino. Il giocatore è appena tornato ad essere un giocatore del club londinese, ma è comunque destinato a partire.