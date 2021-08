Mercato Inter, l'obiettivo è sfoltire la rosa: in 5 pronti a lasciare

Mercato Inter, Il lavoro di Marotta in questi ultimi giorni di mercato si dividerà su due fronti: da un lato si puntellerà la rosa, visto che sembra che qualcuno potrebbe ancor arrivare, dall'altro si sfoltirà. Molti sono ancora i giocatori che non fanno parte del progetto ma a cui non è ancora stata trovata una sistemazione. Al momento infatti hanno lasciato Joao Mario e Nainggolan, entrambi tramite la risoluzione del proprio contratto con l'Inter.

Ora però si tenterà di piazzare gli altri giocatori. La cessione di Pinamonti sembra essere imminente. Il passaggio all'Empoli dell'attaccante dovrebbe concretizzarsi a breve. Passi in avanti si stanno muovendo anche per Valentino Lazaro, che potrebbe raggiungere proprio Joao Mario al Benfica. A quel punto bisognerà focalizzarsi su altri tre giocatori.

Per Agoumé ci sono due richieste di prestito, una proveniente dal Bordeaux e all'altra dal Brest. Salcedo invece sembra essere destinato a restare in Italia. Per lui o il ritorno al genoa oppure il ricongiungimento con Juric al Torino, dopo che i due hanno passato due stagioni insieme al Verona. Infine sarà necessario trovare una soluzione per Colidio. Lo riporta Tuttosport.