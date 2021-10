Mercato Inter, l'attaccante si libera a zero e Marotta fa sul serio

L'Inter è pronta a far sul serio per ingaggiare Andrea Belotti in vista della prossima stagione.

Questo è quanto raccolta dalla nostra redazione nell'esclusiva pubblicata ieri (che puoi leggere qui). Ulteriori conferme arrivano dalle parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, raccolte dalla Gazzetta dello Sport. Cairo ha infatti dichiarato apertamente di aver fatto una proposta all'attaccante campione d'Europa. Tale proposta andrebbe oltre le possibilità del presidente, ma nonostante ciò il giocatore non ha voluto prolungare l'accordo con la sua attuale squadra.

Appare evidente, chiude l'imprenditore, che la volontà di Belotti sia quella di concludere questa pagina della sua carriera per andare altrove. In sostanza queste parole chiudono definitivamente il rapporto tra il giocatore e la società granata. E ora? Il contratto del "gallo" scadrà a giugno del 2022, ragione per la quale già da gennaio in poi sarà libero di accordarsi con un altro club. L'Inter, come vi abbiamo raccontato, è alla finestra. Belotti è infatti molto apprezzato da Simone Inzaghi.

Un tentativo ci potrebbe essere anche a gennaio, visto che Sanchez va verso la risoluzione contrattuale (come raccontato in questa altra nostra esclusiva). Tuttavia l'ipotesi del trasferimento in inverno appare remota (l'Inter valuta una punta in prestito per sostituire il cileno). Più facile che un tentativo molto concreto venga fatto in vista dell'estate. Il giocatore era stato già seguito qualche mese fa, ma poi la società e il tecnico hanno deciso di virare su Correa.