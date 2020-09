Mercato Inter, Kumbulla opzione ancora concreta: gli sviluppi

Che la disponibilità economica dell'Inter al momento sia scarsa è cosa ormai nota a tutti. In realtà, lo è un po' per tutti: nessuno riesce ad acquistare, nessuno a vendere e di conseguenza il mercato, se non per parametri zero e autofinanziamento, resta fermo in fase di stallo. Dopo gli 85 milioni spesi per l'acquisto di Hakimi e i riscatti di Sensi e Barella, la dirigenza meneghina ha deciso di non strafare, cercando di far quadrare i conti.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per quanto concerne la questione Kumbulla, l'Inter resta in pole position nonostante la frenata più che evidente delle ultime settimane. L'esborso economico, al di là di tutto, resta quindi il principale problema, con l'Hellas Verona che chiede ben 30 milioni di euro, cifra impossibile al momento da offrire.

La situazione però, potrà sbloccarsi nel caso in cui Diego Godin dovesse lasciare Milano direzione Cagliari. La prossima settimana sarà decisiva a questo proposito: tutto si deciderà in pochissimo tempo.