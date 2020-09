Mercato Inter, Kolarov, Vidal e Darmian attesi a Milano settimana prossima

Settimana di cruciale importanza, quella alle porte, per l'Inter dell'ad Beppe Marotta. In una sessione di mercato in cui far quadrare i conti risulta di fondamentale importanza, autofinanziamento e parametri zero sono e saranno i principali leitmotiv della dirigenza meneghina che starebbe per regalare ad Antonio Conte due giocatori come Kolarov e Vidal a fronte di un esborso economico di soli 1,5 milioni di euro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, settimana prossima arriveranno ad Appiano Gentile, in rapida successione, prima il terzino serbo, poi il centrocampista cileno. Per quanto concerne la situazione relativa all'ormai ex giocatore della Roma, martedì sosterrà le visite mediche mentre relativamente alla questione Vidal, il cileno starebbe accelerando le pratiche per separarsi dal Barcellona ed essere a disposizione dei nerazzurri nel più breve tempo possibile.

Infine, Matteo Darmian: l'ex Manchester United, in grado di ricoprire più ruoli, a partire dal difensore centrale e finendo a quello di terzino destro o sinistro, sarà ben presto anch'esso nerazzurro in virtù di alcuni accordi presi fra Inter e Parma in tempi non sospetti. La trattativa è ormai in dirittura d'arrivo è già nei prossimi giorni potrebbe sbarcare a Malpensa.