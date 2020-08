Mercato Inter, Kolarov non esclude Emerson Palmieri: il punto

L'acquisto di Aleksander Kolarov non escluderebbe quello di Emerson Palmieri. A riportarlo è Tuttosport questa mattina, spiegando come Antonio Conte veda l'ex terzino del Manchester City impiegato maggiormente in futuro come terzo di difesa che come esterno a sinistra, conscio comunque di come il serbo possa comodamente ricoprire entrambi i ruoli.

Contrariamente alle prime impressioni relative all'interessamento del giocatore della Roma, un suo eventuale arrivo all'ombra della Madonnina non andrebbe a compromettere la pista che porta ad Emerson Palmieri, vecchio pallino del tecnico leccese ai tempi del Chelsea.

Il club londinese, complice anche l'acquisto di Chilwell dal Leicester per 55 milioni di euro e la conferma di Marcos Alonso, avrebbe necessità di monetizzare e non a caso, lo stesso esterno della Nazionale sarebbe da tempo sulla lista delle partenze. La dirigenza nerazzurra punta ad acquistarlo nel più breve tempo possibile a condizioni, almeno in parte, favorevoli. La richiesta del club del presidente Abramovic da 25 milioni di euro è considerata eccessiva dai dirigenti meneghini, i quali sarebbero intenzionati ad abbassare le pretese dei "blues".

Al di là di tutto però , le sensazioni sono positive e l'affare potrebbe a sorpresa chiudersi nei prossimi giorni.