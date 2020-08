Mercato Inter, Kanté sarebbe vicino all´addio con il Chelsea

In attesa di giocarsi tutte le proprie carte a partire da questa sera nell´imminente fase finale di Europa League, l´Inter guarda al mercato e rimane alla costante ricerca di profili che possano far fare il definitivo salto di qualitá alla rosa. Innesto chiave sará senza dubbio quelllo di un centrocampista di peso che sappia aggiungere qualitá e quantitá a un reparto in cui i nerazzurri, durante la stagione, si sono spesso ritrovati con la coperta corta e privi di valide alternative.

Tra i tanti profili seguiti c´é anche quello di N´Golo Kanté, centrocampista classe 1991 di proprietá del Chelsea, che secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero sarebbe in rotta con il proprio club e avrebbe le valigie pronte per partire. Il processo di ringiovanimento della rosa portato avanti da Lampard, allenatore dei Blues, sembrerebbe infatti non prevedere spazio per il 29enne francese di origine maliane, che per questo motivo sarebbe deciso a cercare spazio altrove, con l´Inter alla finestra.

Kanté, due volte campione d´Inghilterra con Leicester prima, e Chelsea poi, e campione del mondo con la Francia ai mondiali di Russia nel 2018, rappresenterebbe per i nerazzurri un profilo ideale, che racchiude in sé esperienza, quantitá e qualitá necessarie per alzare l´asticella e cercare di colmare il gap con la Juventus sin da subito.

Antonio Conte, che nella sua esperienza in panchina a Stamford Bridge ha avuto modo di allenare il francese, conosce bene le potenzialitá del giocatore, la cui valutazione di mercato si aggira attorno ai 60 milioni di euro, e per questo motivo sarebbe uno dei nomi sulla lista dei desideri presentata dal tecnico salentino alla societá.