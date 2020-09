Mercato Inter, Kantè l'oggetto dei desideri: Brozovic in partenza?

E' un mercato in rapida evoluzione quello in casa nerazzurra. In pochi giorni, le linee programmatiche riguardanti il mercato sono radicalmente mutate e non a caso, notare ciò appare cosa molto semplice. Il sogno nel cassetto sia di Conte, sia della dirigenza rimane quello di N'Golo Kantè, centrocampista del Chelsea ritenuto non più indispensabile dal club londinese.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per acquistare serve però prima cedere in quanto, allo stato attuale dei fatti, un esborso economico di tale portata senza effettuare nessuna cessione, andrebbe a pesare e non poco sulla casse societarie. L'asse di mercato con il Bayern Monaco appare oggi molto caldo soprattutto per via dell'affare Perisic, per il quale i due club starebbero trattando ad oltranza. I nerazzurri non hanno nessuna intenzione di cederlo a cifre inferiori a 15 milioni e nel pacchetto, potrebbe rientrare anche lo stesso Marcelo Brozovic che garantirebbe al club meneghino il giusto gruzzoletto da poter subito reinvestire.

Kantè. centrocampista francese, avrebbe una valutazione di 60 milioni di euro, con l'ad Beppe Marotta che attraverso la diplomazia, potrebbe riuscire nell'intento di abbassare le pretese del presidente del Chelsea Abramovic. Impostare una trattativa risulta ad oggi molto difficoltoso e affinchè ciò possa verificarsi, servirà assolutamente monetizzare: la priorità al momento è proprio questa.