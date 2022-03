Mercato Inter, Juve, Milan e Lazio complicano le due trattative principali

Mercato Inter, si starebbero complicando le due trattative principali dei nerazzurri in vista della prossima sessione di calciomercato.

A riportalo è Tuttosport,che specifica come ad oggi non sarebbe così scontato vedere Gianluca Scamacca e Davide Frattesi in nerazzurro. Beppe Marotta vorrebbe acquistare i due gioielli del Sassuolo, così da avere sia l'erede di Edin Dzeko che un'alternativa di lusso ai tre titolari della mediana. Però appunto stanno sorgendo delle problematiche di diversa natura. Innanzitutto le richieste economiche. Carnevali ha infatti fatto sapere che per i due non basteranno 65 milioni di euro. L'Inter dovrà fare i conti con una trattativa complicata quindi, e dovrà necessariamente valutare l'inserimento dei alcune contropartite.

A questo però si aggiunge un altro fattore. Diverse squadre di serie A hanno messo gli occhi sui talenti del club emiliano. In particolare la Juventus starebbe facendo sul serio per Giacomo Raspadori, il Milan per Domenico Berardi e la Lazio per Maxime Lopez. "E’ evidente che il Sassuolo non potrà vendere tutti i suoi migliori giocatori e chi prima arriverà, con l’offerta giusta, si porterà a casa l’ambito bottino. Insomma, le pretendenti sono avvisate, anche se Marotta sa bene come si tratta con l'amico Carnevali. Il club nerazzurro comunque punta a uno o due prestiti con obbligo di riscatto, magari andando anche incontro alle valutazioni del Sassuolo, inserendo però delle contropartite, come potrebbe essere Andrea Pinamonti”.