Mercato Inter, ipotesi cessione per Ranocchia: il Bologna resta alla finestra

Il futuro di Andrea Ranocchia potrebbe a sorpresa essere lontano dall'Inter. Il difensore, arrivato dal Genoa nel 2011, potrebbe lasciare Milano dopo ben nove anni e non a caso, il suo agente Tullio Tinti si sarebbe già mosso affinchè il suo assistito possa fin da subito trovare un club disposto ad investire su di lui sia dal punto di vista calcistico, sia dal punto di vista umano.

Come riportato da Tuttosport, si sarebbe palesato l'interesse del Bologna con Bigon e Sabatini disposti ad acquistarlo, soprattutto se a quanto pare, la dirigenza nerazzurra avrebbe intenzione di liberarlo a zero come premio alla professionalità dimostrata negli ultimi anni.

Il club emiliano però non vuole però essere precipitoso poichè l'acquisto di Ranocchia potrebbe tramutarsi in realtà una volta chiarite alcune situazioni interne riguardanti quindi la rosa a disposizione di Mihajlovic. Oltre al Bologna, resta vivo anche l'interesse sia del Genoa che del Parma, che quindi fanno sì che la situazione relativa alla sua cessione non sia del tutto chiara.