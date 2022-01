Mercato Inter, Inzaghi potrebbe avere un regalo a gennaio. Due i nomi

Mercato Inter, primato in classifica, qualificazioni agli ottavi di Champions, grandi prestazioni, Supercoppa Italiana.

Simone Inzaghi sta insomma svolgendo un ottimo lavoro in questi suoi primi mesi in nerazzurri. La società ha corrisposto a lui, il suo staff e ai giocatori un premio monetario dopo la vittoria contro la Juventus di due giorni fa. Tuttavia il tecnico dell'Inter si aspetta anche un regalo di diversa natura. Sul mercato infatti Inzaghi desidererebbe avere un giocatore capace di agire sulla sinistra, così da avere un'alternativa ad Ivan Perisic. Il croato è in questo momentol'unico arruolabile nel ruolo di esterno sinistro. Federico Dimarco è considerato un jolly, ma soprattutto un braccetto di difesa. Kolarov invece non da garanzie sul piano fisico.

Secondo Tuttosport le piste che si seguono sono due. Da un lato c'è il solito Filip Kostic, seguito da tempo dai dirigenti nerazzurri. Il secondo giocatore che piace è Ramy Bensebaini. Entrambi, scrive il quotidiano torinese, arriverebbero a Milano anche a piedi. L'ostacolo è però rappresentato dalle richieste economiche dei club che detengono i rispettivi cartellini. La speranza dell'Inter è che ci sia un'apertura all'ipotesi di cessione in prestito secco o con un esiguo esborso economico. Ipotesi possibile, visto che entrambi gli esterni andranno in scadenza nel 2023, ma non semplice.