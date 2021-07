Mercato Inter, Inzaghi ha fatto una richiesta: vuole il giocatore a tutti i costi

Mercato Inter, non ci sono solamente le fasce a dover essere rinforzate nella sessione in corso di calciomercato per i nerazzurri. La partenza di Hakimi ha lasciato un buco importante che dovrà essere riempito. Tuttavia sarà necessario trovare anche un attaccante, che possa far rifiatare Lukaku. oltre il belga infatti al momento gli arruolabili sono soltanto Lautaro e Sanchez, visto che Pinamonti sembra essere fuori dai piani. Il vice Lukaku ideale nella testa di Inzaghi è Keita Balde, come riportato anche da Il Messaggero.

"Inzaghi vuole anche un altro attaccante. Il preferito resta Keita, con cui ha conservato un ottimo rapporto in questi anni dopo l'esperienza alla Lazio. Ma per il ritorno del senegalese di proprietà del Monaco serve prima l'uscita di un'altra punta in rosa".

il nome caldo in questo senso, quello che potrebbe fare spazio in attacco, potrebbe essere propio quello di Pinamonti. nel caso in cui si riuscisse a trovargli una sistemazione si potrebbe andare all'assalto del pupillo del nuovo allenatore nerazzurro.