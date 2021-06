Mercato Inter, intesa con il campione d'Europa: ora si tratta con il club

L'Inter guarda al futuro e dopo l'arrivo di Simone Inzaghi come nuovo tecnico sulla panchina nerazzurra ecco che gli uomini di mercato del club si stanno guardando attorno. Tra i piani futuri c'è quello di assicurarsi un esterno, vista la probabile partenza di Achraf Hakimi. Per il marocchino è sempre vivo l'interesse del PSG che però non sembrerebbe ancora essersi avvicinato alla somma richiesta dai nerazzurri.

Dalle ultime indiscrezioni però sull'esterno ex Real Madrid ci sarebbe l'interessamento pure dei neo campioni d'Europa del Chelsea. Proprio tra i blues Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero identificato l'erede perfetto per la fascia laterale: Emerson Palmieri. Come riporta stamani la Gazzetta dello Sport l'esterno azzurro gradirebbe e non poco la destinazione milanese, anche se su di lui ci sarebbe l'interessamento del suo ex tecnico Luciano Spalletti che lo lanciò ai tempi della Roma.

Così scrive la rosea a tal proposito: "È il tecnico che lo lanciò alla Roma, e allora non è un caso che ci sia proprio il Napoli sulle tracce di Emerson. I nerazzurri sanno però di avere in pugno il gradimento del giocatore, al quale garantire su più anni - almeno quattro - lo stesso ingaggio che attualmente percepisce al Chelsea, ovvero 3,5 milioni di euro". Un gradimento da parte dell'esterno, che sarà impegnato all'Europeo sotto la guida di Roberto Manicni, che ad oggi però non basta. Infatti le richieste del Chelsea sono ancora troppo alte - circa 20 milioni di euro - per un calciatore in scadenza nel 2022.

La valutazione e la strategia dell'Inter è chiara, come riporta il quotidiano: "L'Inter usa pazienza e non vuole investire più di 10 milioni di euro e, al momento, non ci sono le condizioni economiche perché si trovi un accordo. "C’è bisogno di chiudere il bilancio al 30 giugno senza appesantirlo di nuove operazioni, anzi se possibile c’è la necessità di alleggerire i costi. Ecco perché è logico immaginare che l’affondo per Emerson possa arrivare dopo l’Europeo. Nel frattempo sarà stato ceduto Hakimi". Vendere per poi comprare? Non resta che attendere sviluppi futuri.