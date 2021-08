Mercato Inter - Insigne, ora o a gennaio? Intanto l'offerta c'è: i dettagli

MERCATO INTER - L'idea Insigne è emersa negli ultimi giorni e ha catturato l'attenzione per dimensione sorprendente. L'attaccante campano, laureatosi campione d'Europa a luglio con la formidabile nazionale di Roberto Mancini, sarebbe un gran colpo.

Il Corriere dello Sport insiste sul pressing nerazzurro e ne rimarca i dettagli. Insigne ha scoperto di essere nell'agenda di Beppe Marotta e questo lo ha indubbiamente lusingato. I nodi economici però non mancano. Dalla richiesta del Napoli che vuole 30 milioni, contrariamente ai massimo 15 offerti dal club nerazzurro, alla possibilità di concludere a gennaio quando il calciatore sarà in scadenza e non ci sarà bisogno di sedersi al tavolo col club presieduto da De Laurentiis.

Ci sarebbe già un'offerta pronta. Per il quotidiano, l'Inter offre a Insigne un quadriennale da 24 milioni complessivi. Una proposta importante che può far vacillare Insigne, che avrebbe anche la possibilità di sfruttare i diritti d'immagine.

Insigne - però - può interessare a chiunque, specie a gennaio, quando sarebbe libero di firmare con chiunque a zero. C'è il Tottenham, su tutti, interessato alle prestazioni del furetto partenopeo. Pure in Spagna monitorano la situazione, con l'Atletico Madrid in testa fra i club iberici più interessati alle prestazioni di Lorenzo il Magnifico. Oggi una delle principali opportunità del calciomercato.