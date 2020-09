Mercato Inter, in Spagna spunta Lautaro sulla copertina di Sport

Non se ne sentiva parlare ormai da settimane, e il popolo nerazzurro aveva trovato pace non dovendo vedere tutti i giorni il nome di uno dei propri beniamini, il toro Lautaro Martinez, associato a quello dei partenti, destinazione Barcellona. Complice anche il caos in casa blaugrana e la completa incertezza sul futuro di Lionel Messi, dopo settimane in cui il passaggio del classe 1997 in Catalogna sembrava ormai cosa giá fatta, i rumors si erano finalmente spenti, anche a fronte della frenata del presidente Bartomeu e delle smentite dell’Inter stessa, che ha piú volte rimarcato il concetto che una volta scaduta la clausola rescissoria prevista dal suo contratto, il giovane talento di Bahia Blanca sarebbe stato ritenuto incedibile.

Questa mattina peró, il quotidiano spagnolo Sport, con sede a Barcellona e vicino al club blaugrana, ha rilanciato i discorsi sul numero 10 nerazzurro, immortalandolo addirittura in copertina, e scrivendo come il Barca attenderebbe una risposta dall’Inter questa settimana per concludere definitivamente la trattativa e aggiudicarsi le prestazioni di Lautaro. La chiave per sbloccare la trattativa, ha aggiunto Sport, potrebbe essere Arturo Vidal, oggetto dei desideri di Antonio Conte e obiettivo di mercato annunciato del club di viale della Liberazione.