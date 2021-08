Mercato Inter, in caso di offerta folle per Lukaku due i possibili sostituti

Mercato Inter, il Chelsea sembra seriamente intenzionato a fare follie per portare Lukaku alla corte del tecnico campione d'Europa Tuchel. Secondo la ricostruzione de La Repubblica l'offerta al momento ammonterebbe a 130 milioni di euro. L'Inter starebbe tentando di alzare un muro, chiedendone almeno 150. In questi casi ad avere un peso importante, al punto da poter fare la differenza, è la volontà del calciatore. Secondo il quotidiano citato l'attaccante starebbe vacillando, e la motivazione è chiara.

I 15 milioni di euro offerti come stipendio annuo sono praticamente il doppio rispetto agli 8,5 milioni attualmente percepiti. Cosa accadrà nella peggiore delle ipotesi, ossia nel caso in cui Lukaku dovesse cedere alle richieste dei Blues? I 150 milioni sono una cifra appositamente calcolata, in quanto consentirebbe all'Inter di andare all'assalto del sostituto. resterebbe ancora in piedi la pista che conduce a Duvan Zapata, che era stato seguito anche in altre sessioni di mercato.

ll nome in cima alla lista sarebbe però quello di Vlahovic della Fiorentina. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Tottenham, che avrebbe 120 milioni da investire nel caso in cui l'assalto del Manchester City per Kane andasse a buon fine. Commisso preventivamente starebbe prendendo informazioni per Belotti. La partenza di Lukaku quindi si inserirebbe in un gioco di incastri a livello europeo, e potrebbe scatenare un effetto domino. La volontà dell'Inter in questo momento sarebbe quella di evitare di entrare in questo domino, trattenendo la coppia di attacco che ha riportato lo scudetto in nerazzurro.