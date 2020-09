Mercato Inter, in bilico il futuro di Brozovic: tutto ancora da definire

Per quanto l'Inter abbia iniziato a sfoltire la propria rosa, restano da definire ancora parecchie uscite. Oltre al capitolo Milan Skriniar, relativamente al futuro di Marcelo Brozovic nulla è ancora certo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampo risulta parecchio affollato e la dirigenza, complice anche la non più piena utilità del giocatore, vorrebbe cercare di cederlo. Ad oggi però di offerte non ve ne registrano e con la fine del mercato sempre più vicina, tutto si complica in maniera molto rapida. Degna di nota è il sempre più probabile addio di Ranocchia, direzione Genoa in attesa di accogliere Matteo Darmian, difensore proveniente dal Parma ed ex Torino e Manchester United.

La sinergia dell'affare Darmian potrebbe però portare all'apertura di un altro canale con i ducali, vale a dire quello di Gervinho. Quest'ultima ipotesi però è completamente legata ad una cessione in prestito di Pinamonti che ad oggi appare improbabile che lasci l'Inter.