Mercato Inter, in arrivo novità su Sanchez e una cessione

Mercato Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato novità importanti per quanto riguarda sia il presente che il futuro di Sanchez. Il cileno infatti rischiava di dover tornare alla base prima del termine della stagione. In particolare si parlava del fatto che potesse non disputare l'Europa League con i nerazzurri.

Nei giorni scorsi infatti ci sono stati attimi di tensione con il Manchester United, ma adesso la questione appare in via di definizione. L'attaccante infatti resterà fino ad agosto alla corte di Conte, ma potrebbe esserci altro. Stando alla rosea infatti Inter e United starebbero lavorando al prolungamento del prestito per un altro anno, magari con l'inserimento di un diritto di riscatto sul quale i due club si stanno accordando.

Inoltre sono ore calde per il passaggio a titolo definitivo di Perisic al Bayern Monaco. Domani scade infatti il prestito, e con uno sconto rispetto ai 20 milioni di euro originariamente pattuiti si potrebbe trovare un'intesa per la cessione.