Mercato Inter, in 72 ore la nuova punta. 'Il piano: già venerdì a Verona'

MERCATO INTER - In 72 ore la nuova punta. Lo annuncia oggi La Gazzetta dello Sport, esponendo i piani nerazzurri. "Il nuovo attaccante in 72 ore, in tempo per metterlo a disposizione di Simone Inzaghi già venerdì a Verona. Eccolo, il piano Inter. Rivisto e rimodulato più volte, aggiornato a seconda degli eventi", spiega il quotidiano.

E c'è un favorito su tutti: Joaquin Correa. "Va registrato un avvicinamento sensibile delle posizioni dei due club. L’opera di Alessandro Lucci, l’agente dell’argentino che sta di fatto curando tutti gli aspetti di questo affare, ha fissato la richiesta della Lazio a quota 35 milioni di euro, 5 in meno rispetto ai 40 inizialmente paventati da Lotito. È un passaggio importante in questa fase di schermaglie, prima dell’affondo decisivo. L’Inter vuole chiudere subito e Correa sarebbe la soluzione perfetta per l’utilizzo immediato".

Correa dunque ha nuovamente sorpassato tutti. "Correa aspetta: con l’Inter ha già un’intesa. E Inzaghi è pronto a inserirlo nelle rotazioni con Lautaro e Dzeko, colmando in qualche modo anche una lacuna in organico. In teoria Inzaghi avrebbe a disposizione Sanchez, con caratteristiche simili. Ma il cileno, che oggi tornerà a Milano dopo il periodo di riabilitazione a Barcellona, ha dimostrato di non poter dare garanzie fisiche elevate", la riflessione.