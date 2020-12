Mercato Inter, il vice Lukaku potrebbe arrivare dal Liverpool

La priorità dell’Inter nella finestra di mercato invernale è quella di acquistare un vice Lukaku. Antonio Conte, infatti, avrebbe richiesto alla dirigenza rinforzi nel reparto offensivo, dove ha attualmente a disposizione soltanto Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti. Quest’ultimo non convincerebbe a pieno il tecnico salentino che preferirebbe un giocatore di maggiore esperienza e affidabilità.

Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero valutando diversi giocatori, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il nuovo attaccante potrebbe arrivare dal Liverpool. Nel mirino nerazzurro sarebbe finito Divock Origi del Liverpool. Il belga sta trovando pochissimo spazio in questa stagione, finora ha collezionato soltanto tre presenze e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra per giocare con continuità e provare a guadagnarsi la convocazione della nazionale belga per i prossimi europei.

I Reds sarebbero pronti a farlo partire in prestito. Sulle sue tracce ci sarebbero il Wolverhampton, il Newcastle, il Brigton, l’Aston Villa e lo Schalke ’04. I nerazzurri non potrebbero garantirgli il posto da titolare, ma potrebbero comunque convincerlo grazie al suo connazionale Romelu Lukaku e la possibilità di vincere un trofeo.