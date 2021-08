Mercato Inter: il Tottenham non mola, offerti 95 milioni per Lautaro

Mercato Inter: il Tottenham ha offerto 85 milioni più 10 di bonus per Lautaro Martinez. È l'apertura del Corriere dello Sport di oggi, lunedì 9 agosto.

"Una cifra - spiega Andrea Ramazzotti nel suo articolo - ben superiore ai circa 71 milioni di euro (60 milioni di sterline) più bonus che diversi media inglesi indicavano come la proposta destinata a far crollare le resistenze nerazzurre". Cosa farà l'Inter? Per ora informa il quotidiano sportivo "la risposta all'offerta ufficiale degli Spurs è stata negativa: 'Lautaro non è in vendita e il nostro mercato in uscita è chiuso'. Nei prossimi giorni capiremo se - prosegue il Corriere dello Sport - il presidente Daniel Levy insisterà". D'altronde sottolinea Andrea Ramazzotti "anche lui è alle prese con un periodo non facile perché, con la società indebitata complice la pandemia e la costruzione del nuovo stadio, è pressato dal Manchester City che vuole Harry Kane". Per questi motivi evidenzia il quotidiano "Lautaro sarebbe stato/sarà il colpo per rendere meno dura la partenza del bomber inglese?".

Insomma: non resta che aspettare possibili sviluppi che potrebbero esserci già nel corso di questa settimana. Non vanno però dimenticate le parole, rilasciate in esclusiva a Interdipendenza, dal procuratore di Lautaro Martinez: "Lautaro è felice all'Inter! I tifosi restino tranquilli".