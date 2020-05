Mercato Inter - Il sostituto di Lautaro è un top e costa "solo" 50 milioni

Tanto mercato a tinte nerazzurre sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Molti i nodi da sciogliere in casa Inter in vista della prossima stagione, ma quello legato al futuro di Lautaro Martinez resta sicuramente il più importante. L'attaccante argentino non si è ancora esposto e il Barcellona continua a spingere, portando la sua offerta a 80 milioni di euro cash più una contropartita a scelta tra vari nomi.

L'Inter al momento continua a resistere alle offensive blaugrana ma, qualora arrivasse l'offerta irrinunciabile, non è da escludere che venga accettata, anche perché i nerazzurri hanno individuato da tempo il sostituto. Si tratta di Timo Werner, giovane attaccante del Lipsia che ha stregato mezza Europa e che, a quanto pare, ha una clausola rescissoria davvero bassa se paragonata a quelle dei suoi competitor.

Stiamo parlando di una clausola da 60 milioni di euro, attivabile entro il 15 giugno, che potrebbe scendere di 10 milioni di euro qualora il Lipsia non vincesse il campionato tedesco. 50 milioni per Werner rappresentano una cifra decisamente esigua, proprio per questo Marotta è da tempo a lavoro sull'attaccante tedesco.

Il Barcellona vuole sciogliere il nodo Lautaro entro maggio, e la cosa potrebbe fare il gioco dell'Inter. Se il club spagnolo recapitasse l'offerta giusta, l'Inter potrebbe lasciar partire Lautaro per poi tuffarsi su Timo Werner, un top player "sottocosto".